В связи с жаркой погодой и практическим отсутствием осадков в августе, а также в результате испарения поверхности воды в реках резко уменьшилось наличие воды, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В реках Малого Кавказа водность была на 25% меньше нормы, но на 36% больше в сравнении с прошлым годом, в реках Большого Кавказа водность была близка к норме и на 18% больше по сравнению с прошлым годом, в реках Лянкяран-Астаринского региона водность была ниже нормы на 15%, но на 65% больше в сравнении с прошлым годом.

В нижнем течении реки Кура уровень воды по сравнению с прошлым годом был на 30-40 см выше, водность – на 26-53% больше.

В связи с дождями, которые ожидаются после 5 сентября, в реках ожидается относительное увеличение водности.