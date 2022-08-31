30 ножевых ранений нанесли жителю Гобустанского района Дж.Сядиярову (1989 г.р.). Убийство совершено в ночь на 31 августа на территории Наримановского района Баку, возле рынка «Шарг базары». Об этом Minval.az сообщили источники в правоохранительных органах.

Известно, что преступление имело место около трех часов ночи. Более десяти из нанесенных Сядиярову ножевых ранений оказались проникающими.

По предварительным данным, к убийству причастен 19-летний сын знакомой, для которой мужчина снимал квартиру в указанном районе. Сообщается, что юноша заподозрил свою мать в интимной связи с Сядияровым. Чтобы наказать мужчину, он выследил его и напал на него с ножом. В настоящее время подозреваемый Омар Джафарли (2003 г.р.) задержан. Однако он находится в Клиническом Медицинском центре №1, поскольку тоже получил ранения во время сопротивления со стороны жертвы.

По факту убийства в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело. Начато расследование.

Рамелла Ибрагимхалилова