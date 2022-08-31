Ушёл из жизни первый президент СССР Михаил Горбачёв. Об этом сообщили в ЦКБ. Государственному деятелю был 91 год, он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.

«Сегодня вечером после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сообщили в Центральной клинической больнице.

Российские тг-каналы сообщают, что накануне смерти Горбачёв приехал в больницу на проведение гемодиализа – у него были проблемы с почками.

Михаила Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС знакомый с пожеланиями близких экс-президента.

«Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, — рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», — сказал собеседник.

Михаил Горбачёв, в числе прочего, обвиняется во вводе в январе 1990 года в Баку и другие города Азербайджана войск, в результате чего погибли более 100 мирных граждан.