Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие на торжественном концерте, посвященном Дню Победы, который состоялся 30 августа в Президентском комплексе.

Президент Эрдоган перед концертом выступил перед участниками мероприятия.

«Мы знаем истинные намерения тех, кто используя Грецию, как и столетие назад, пытается потратить наше время и энергию. Греция не является нашим конкурентом ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении», — сказал президент, которого цитирует «Анадолу».

Президент Эрдоган отметил, что провокационные действия Греции являются недопустимыми:

«Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам, которое началось с нарушения нашего воздушного пространства и продолжилось радиолокационным захватом С-300 наших самолетов».

Глава турецкого государства коснулся вопроса поставок боевых самолетов F-35:

«Предложив Греции F35, которые нам не дали, Америка открыла дорогу российским средствам ПВО, потому что они оказались в одной системе с этими самолетами. Они из за систем ПВО, которые мы купили, не дали нам F-35. Но нам все равно. У нас есть возможность производить любой продукт, в котором нам отказывают».

Президент Эрдоган завершил свое выступление следующими словами:

«Мы превратим 2023 год — 100-летие нашей Республики, в начало нового прорыва, который превратит второе столетие нашей Республики в «100-летие Турции. С целями 2053 года, исполнение которых уже началось, мы стремимся вывести нашу страну на вершину мировой лиги. Это то, что достойно 100-летию нашей Республики».