Во время поездки в Венесуэлу скончался сын Эрнесто Че Гевары Камило. Ему было 60 лет, сообщает телеканал Globo.

Камило Гевара родился в 1962 году. Его отец, известный кубинский революционер Эрнесто, был схвачен и убит в 1967-м, когда сыну было всего четыре года. Смерть Камило уже прокомментировал президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«С глубокой грустью мы прощаемся с Камило, сыном Че и популяризатором его идей, директором Центра Че, который сохраняет часть необыкновенного наследия его отца. Обнимаю его мать, Алейду, его вдову, дочерей и всю семью Марша Гевары», — написал глава государства в «Твиттере».