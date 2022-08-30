Власти Грузии в период с 1 марта по 1 августа текущего года зарегистрировали порядка 7,5 тыс. фирм с российскими владельцами и предпринимателей из России. Об этом сообщило грузинское агентство Интерпрессньюс.

В частности, по данным агентства, которое опирается на информацию Национальной службы статистики Грузии, в стране зарегистрировано 544 организации с ограниченной ответственностью, 6,9 тыс. индивидуальных предпринимателей, а также два филиала иностранных предприятий.

Агентство уточняет, что большинство — более 2,1 тыс. — российских агентов экономической деятельности зарегистрировано в марте, в апреле — более 1,6 тыс., в мае — более 1,3 тыс., в июне — более 1,2 тыс., в июле — 1,1 тыс.

После начала специальной военной операции на Украине и введения Западом финансовых и экономических санкций против РФ грузинская оппозиция не раз заявляла, что россияне большими группами стали переезжать в Грузию, а также переносить свой бизнес. Власти Грузии, в свою очередь, заявляют, что ничего особенного не происходит, а число приезжих россиян не возросло.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, с января по июль текущего года граждане РФ совершили более 403 тыс. туристических поездок в республику, что почти в шесть раз больше аналогичного показателя годом ранее, когда совершено около 69 тыс. поездок. Россия находится на первом месте среди стран, откуда чаще всего в Грузию приезжают туристы.