На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности со сложным рельефом возле села Ашагы Тала Загатальского района.

Как сообщили в МЧС, к тушению пожара привлечены соответствующие силы и средства МЧС, в том числе два вертолета министерства.

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В горно-лесистой местности со сложным рельефом возле села Ашагы Тала Загатальского района начался пожар.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Согласно сообщению, к противопожарным операциям привлечены силы пожарной охраны МЧС. В тушении пожара также принимают участие сотрудники МЭПР.