Только 1% населения Молдовы может в полном объеме платить по возросшим в несколько раз счетам за газ и электроэнергию, остальным потребуется поддержка государства. Об этом заявил министр социальной защиты республики Марчел Спатарь, передает ТАСС.

«Правительство разрабатывает механизм предоставления компенсаций, чтобы государство гарантировало, что граждане смогут оплачивать свои счета. Порядка 60% населения тратят на оплату электроэнергии и газа две трети доходов, эти граждане войдут в категорию получателей максимальных компенсаций. Еще 15% получат повышенные компенсации, лишь 1% населения может позволить себе платить полную стоимость газа и электричества», — сказал он в эфире телеканала «Голос Бесарабии». По его словам, правительство приняло план подготовки к зиме в условиях кризиса, связанного с ростом цен на энергоресурсы.

Спатарь указал, что для получения компенсаций жители страны должны заполнить «электронную форму энергетической уязвимости», в которой укажут доход семьи, количество ее членов, способ отопления и какую долю расходов занимают счета в семейном бюджете. «Эту информацию сверят с данными фискальных и правоохранительных органов. Если заявленные суммы буду выше, чем известно государству, то при расчете для предоставления компенсации будет принято именно известное значение. Также граждане обязаны будут заполнять декларацию личной ответственности», — уточнил министр.