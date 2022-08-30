31 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 33-37° тепла, в Баку ночью 22-24° тепла, днем 35-37° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 25-30%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 18-22° тепла, днем 35-39° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 23-28° тепла.