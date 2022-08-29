Не владеющих русским языком детей мигрантов нельзя зачислять в российские школы, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Мы считаем, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают?», — сказал Фадеев.

Он считает, что «таких детей необходимо отправить на годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс».