Власти Грузии решили продать вертолет Super Puma, который был куплен в годы правления Михаила Саакашвили, и на полученные деньги приобрести три спасательных вертолета. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

«Мы приняли решение вернуть новый вертолет производителю, то есть продать, а взамен купить три новых вертолета, которые мы сможем использовать во время спасательных и других операций. Это решение уже принято и сейчас ведутся активные переговоры», — сказал Гарибашвили

Премьер добавил, что указанный вертолет был куплен прежними властями и рассчитан для перевозки первых лиц республики, однако представители нового правительства, которые пришли к власти в стране в 2012 году, отказались от использования такого роскошного летательного аппарата.