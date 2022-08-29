Как уже сообщал Minval, в субботу в Шуше прошла международная конференция с участием зарубежных дипломатов и военных атташе, посвященная восстановлению освобожденных азербайджанских территорий. Однако на данной конференции по непонятным причинам не присутствовали послы США и Франции. Тогда помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев раскритиковал позицию этих стран.

«Мы не можем понять, почему их здесь нет. Они могут участвовать, могут и не участвовать. Наверное, после этого мы и не будем их приглашать. Но то, что они не приехали, и то, что они сделали какие-то заявления о реанимировании Минской группы, лишний раз демонстрирует, какую миссию они выполняли в рамках 30-летнего переговорного процесса», — заявил Гаджиев.

Своим мнением по поводу отсутствия послов вышеупомянутых стран на конференции в Шуше с Minval.az поделился политолог Фархад Мамедов.

Мамедов назвал странным поведение США и Франции, и связал это с тем, что и во время 44-дневной войны и после эти страны больше всех потеряли в геополитическом плане в регионе, так как все основные решения были приняты без их участия.

«Это опять же вина Вашингтона и Парижа, так как ставка ими была сделана на поддержку оккупационной политики Армении, на ее легитимизацию. И этот подход привел к такому положению. Если после войны они продолжают в том же духе, то это их выбор. И их потери в геополитическом плане будут еще больше», — сказал наш собеседник.

Политолог задался вопросом: «Как они это могут объяснить?». По мнению Фархада Мамедова, видимо, Париж и Вашингтон видят и понимают так называемый Нагорный Карабах в пределах упраздненной еще в 1991 году НКАО Азербайджана.

«Опять же это их выбор, так как они видят карту по-своему, в Азербайджане же свой взгляд на нее. И позиция этих стран именно в этом вопросе имеет значение, но шаги Азербайджан предпринимает без учета таковой. В данном случае уже есть и элемент интересов этих стран в регионе, а также чисто нравственный элемент самоуважения. То есть, если они выступают с какой-то позиции, а с ними не соглашаются и резко отвечают, то как-то нужно принимать это. Это демонстрация того, что послы этих стран страдают из-за позиции своих столиц», — отметил политолог.

Кроме того, отказ послов поехать в Шушу, он связал с внутренней динамикой. По словам Фархада Мамедова, ни Госдеп США, ни МИД Франции не хотят сталкиваться с влиятельной армянской диаспорой, с политиками, которые продались армянскому лобби, как в парламенте Франции, так и Конгрессе США, где они занимают ответственные позиции.

«Но решая свои внутренние вопросы, они теряют в регионе. Я считаю, что Азербайджан должен своими действиями продемонстрировать вредность подобных шагов и показать, что по политическому весу потерь в регионе будет больше, чем решение внутренних проблем», — отметил политолог.

Мамедов также затронул вопрос назначения посла Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе и сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

По его словам, назначение Рикера на две позиции, особенно на должность сопредседателя МГ ОБСЕ, ограничит его деятельность как, минимум, в Азербайджане. «Конечно же, США – сверхдержава, но в этой географии нужно учитывать интересы Азербайджана. И если озвучивается приставка «сопредседатель Минской Группы ОБСЕ», то и отношение к этому будет соответствующим.

У Тойво Клаара (специальный представитель ЕС по Южному Кавказу – ред.) такой приставки нет, и взаимоотношения с ним более прагматичны. Потому повторюсь, что должность сопредседателя МГ ОБСЕ больше ограничит деятельность Рикера, нежели создаст дополнительные возможности. Первая позиция советника по переговорам на Кавказе более широкая, и она позволяла бы ему заниматься нормализаций армяно-азербайджанских отношений. Опять же, такое назначение продиктовано внутренними обстоятельствами в США, но резкая позиция Баку показывает, что Рикера не будут подпускать к решению армяно-азербайджанских вопросов», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить сегодня о возникновении некой напряженности между Баку и Вашингтоном, Фархад Мамедов сказал, что Азербайджан никогда не выступал с инициативами осложнения отношений с США.

«Это позиция и действия отдельных структур Соединенных Штатов создавали напряженность в отношениях двух стран. Когда позиция США была прагматичной, отношения складывались удачно. Это и нефтяные проекты, и вопрос трубопроводов и так далее – яркое тому доказательство. А осложнения вызывались заявлениями, инициированными США. Это и отказ от финансирования железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который сегодня очень нужен коллективному Западу, в том числе и США. Это и отказ от приглашения Азербайджана на различные международные форумы, которые проводятся в США. Поэтому, в принципе, какой привет, такой и ответ. У Азербайджана принципиальная позиция по налаживанию взаимоотношений на равноправной и взаимовыгодной основе», — сказал он.

Как отметил политолог, если США не идут на это по определенным причинам, то это их выбор. «Азербайджан реализовывает все, что задумывал со своими партнерами, том числе с Россией и США. Но если кто-то из глобальных игроков выступает против, это не становится препятствием для нашей страны. Думаю, что опытные люди в США это понимают», — подчеркнул Фархад Мамедов.

Что касается вопроса о нынешнем этапе, то повестка азербайджано-американских отношений достаточно широкая, и процесс нормализации с Арменией один из вопросов. «Но осадок от заявлений и действий США как-бы остается, в особенности от отказа посетить Шушу. И конечно же это будет иметь влияние и на другие сферы. Однако в стратегическом плане по тем вопросам, по которым США желают сотрудничества, и оно в интересах Азербайджана, прогресс будет достигнут», — заключил политолог.

Фарид Теймурханлы