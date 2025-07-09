Видеоинтервью Исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова в СМИ стало причиной массовых жалоб на разных платформах в соцсетях, несмотря на то, что чиновник говорил о последних реформах, применении новых клинических протоколов, проведении в регионах лапароскопических операций, инвазивных операциях на сердце, планах по усилению кадрового потенциала и т.д.

Он попытался развеять общепринятое мнение о том, что в государственных медицинских учреждениях нет качественного обслуживания и лечения. По словам Гурбанова, вследствие выросшего доверия ежедневно в государственные медучереждения поступает свыше 1000 обращений граждан. Он отметил, что госклиники теперь могут конкурировать с частными, а по некоторым вопросам даже имеют преимущества, касательно использования новейшего оборудования, например.

Гурбанов коснулся и проблемы нехватки врачей в регионах, связав это с тем, что абитуриенты, поступая в вузы, не выбирают медицинские специальности. Глава TƏBİB заявил, что достаточно активен в соцсетях. Именно оттуда он узнает о наличии той или иной проблемы в системе.

Кстати, под видеоинтервью пользователи стали массово писать о том, с чем они сталкиваются в последние месяцы в системе здравоохранения. Отмечается, что запоздали выплаты зарплат врачам. Кроме того, врачи недовольны тем, что получают минимальные надбавки к зарплатам за принимаемых по страховке пациентов. Как правило, такие надбавки немногим превышают один-два маната. Другие врачи жалуются на размер заработных плат. По их словам, выплаты квалифицированным врачам немногим отличаются от заработных плат среднего медицинского персонала. Разница практически отсутствует, даже при наличии 30-летнего стажа работы. А врачи резидентуры и вовсе отмечают, что получают 453 маната и это при том, что минимальная зарплата по стране составляет 400 манатов. Кстати, такую зарплату получают уборщики.

Но пишут не только врачи. Пользователь Рафиг Гараев уверяет, что больше трех месяцев в городской больнице № 1 нет спирта (!). А для процедуры диализа не предоставляются препараты.

Другая пользовательница, Расима Велиева, написала об отсутствии инсулина и шприцов в поликлиниках.