Председатель Совета прессы Афлатун Амашов покидает свой пост председателя Совета прессы.

Афлатун Амашов объявит о своем решении в ближайшее время, пишет Unikal.

Рашад Маджид, член правления и главный редактор газеты «525-я», станет врио председателя Совета прессы.

Как отметил Афлатун Амашов, состоится заседание совета директоров, так как со времени проведения съезда прошло несколько месяцев:

«Время проведения съезда будет определено на заседании совета директоров. Будет сформирован новый состав. Выборы председателя и другие вопросы будут решаться на съезде».