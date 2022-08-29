Председатель Совета прессы Афлатун Амашов покидает свой пост председателя Совета прессы.
Афлатун Амашов объявит о своем решении в ближайшее время, пишет Unikal.
Рашад Маджид, член правления и главный редактор газеты «525-я», станет врио председателя Совета прессы.
Как отметил Афлатун Амашов, состоится заседание совета директоров, так как со времени проведения съезда прошло несколько месяцев:
«Время проведения съезда будет определено на заседании совета директоров. Будет сформирован новый состав. Выборы председателя и другие вопросы будут решаться на съезде».
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