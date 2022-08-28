Открытое фонтанирование, возникшее сегодня утром во время ремонтных работ на эксплуатационной скважине причала №1541 НГДУ «Нефтяные камни» ПО «Азнефть», ликвидировано, сообщает Report.

Фонтанирование было полностью локализовано и скважина была взята под контроль.

В процессе ликвидации фонтанирования сотрудники НГДУ «Нефтяные камни», Оперативной группы против выбросов Управления промышленной безопасности SOCAR и Государственной противопожарной службы МЧС своевременно и качественно приняли все необходимые технические и организационные меры.

В результате инцидента возгорания не произошло, пострадавших нет.