Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции создало «воздушный мост» для гуманитарной помощи Пакистану, сообщает «Анадолу».

AFAD поможет Пакистану в ликвидации последствий ливней и наводнений.

На первом этапе стране будут переданы 10 тыс. палаток, 50 тыс. продовольственных пайков, 50 тыс. гигиенических пакетов, и 10 тыс. банок с детским питанием.

Часть из них были переданы Пакистану накануне.

Власти Пакистана на днях объявили в стране режим ЧС в связи с непрекращающимися ливнями.

Число жертв наводнений и селей в азиатской стране с 14 июня приблизилось к тысяче человек.