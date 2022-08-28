План заморозки соглашения от 2007 года сделает получение россиянами виз для посещения стран Шенгенской зоны более сложным и дорогим.

Министры иностранных дел Евросоюза намерены поддержать приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество выдаваемых виз россиянам.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах, это решение главы МИД стран ЕС планируют принять на двухдневной встрече в Праге, которая начнется во вторник.

«Российским туристам неуместно гулять по нашим городам, по нашим пристаням. Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима, она неприемлема», — сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Разрыв соглашения от 2007 года устранит преференциальный режим для россиян при подаче заявления на получение всех виз ЕС, потребует больше документов, сделает их более дорогими и значительно увеличит время ожидания.

«Мы находимся в исключительной ситуации, и она требует исключительных шагов. Мы хотим выйти за рамки приостановки упрощения визового режима», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС, добавив, что к концу года могут быть внесены более глубокие изменения.