Израильские силовики предотвратили попытки контрабандного ввоза из Иордании на Западный берег реки Иордан 10 пистолетов, порядка девяти тысяч патронов калибра 5,56 мм и частей для автоматического огнестрельного оружия. Об этом сообщили в воскресенье армейская пресс-служба и Министерство обороны Израиля.

«Солдаты Армии обороны Израиля и израильская полиция предотвратили попытку контрабандного ввоза десяти пистолетов в долине реки Иордан. На месте происшествия близ границы [с Иорданией] был задержан подозреваемый, у которого при себе было десять пистолетов. После дополнительных действий в этом районе подразделения израильской полиции задержали два автомобиля с еще двумя подозреваемыми», — сообщила пресс-служба армии.

В Минобороны Израиля сообщили в воскресенье, что «ночью сотрудники Управления контрольно-пропускных пунктов министерства обороны предотвратили попытку контрабанды около девяти тысяч патронов калибра 5,56 мм и частей автоматического огнестрельного оружия на контрольно-пропускном пункте в южной части Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан)». В военном ведомстве добавили, что задержан житель Восточного Иерусалима, подозреваемый в контрабанде оружия.