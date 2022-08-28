Военная промышленность Германии сейчас производит вооружение напрямую для Украины, сообщает Reuters.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Мы доставляем тяжелое вооружение. И я понимаю, что украинцы хотят больше поставок и быстрее. Но функционирующих, ультрасовременных систем, которые в первую очередь нужны в данный момент, у нас нет в большом количестве», — отметила она.

Бербок подчеркнула, что Берлин исходит из того, что Киеву может понадобиться тяжелое вооружение и следующим летом.

Также министр заявила, что «Украина защищает» свободу и миропорядок Германии, поэтому Киев будут поддерживать материально и военным путем столько, сколько это будет нужно.