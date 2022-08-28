В результате дорожно-транспортного происшествия в Гаджигабуле пострадали муж и жена.

Инцидент произошел вечером в селе Агаджанлы, передает Report.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, и машина слетела в овраг. В результате жители села Абдинов Ильхам Ибад оглу 1984 года рождения и его жена, Абдинова Гульнар Амирхановна 1986 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Ширванскую центральную городскую больницу.

По факту проводится расследование.