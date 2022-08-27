Великобритания направит Украине подводные дроны для поиска мин. Об этом сообщило 27 августа министерство обороны королевства — передает Minval.az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«В страну отправят шесть автономных машин для поиска мин, которые помогут обнаруживать российские мины в водах у ее берегов. Три из них будут предоставлены со складов в Великобритании, а еще три будут закуплены», — сказано в заявлении.

Подводные дроны предназначены для использования в мелководных прибрежных условиях и эффективно работают на глубине до 100 м. Они способны обнаружить, определить местоположения и идентифицировать мины с помощью набора датчиков, чтобы военно-морские силы Украины смогли их уничтожить.

«Это жизненно важное оборудование. Обучение ему поможет Украине сделать свои воды безопасными, наладить поток зерна в остальной мир и поддержать вооруженные силы Украины в их стремлении защитить свою береговую линию и порты», — заявил министр обороны Бен Уоллес.