Министерство национальной обороны Турции сообщило в Twitter о выходе трех судов с зерном из украинских портов в рамках «продуктовой сделки».

«По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще три судна с зерновыми грузами», — сказано в сообщении.

26 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев доложил, что около 40 сухогрузов с более чем 800 тыс. тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из украинских портов».