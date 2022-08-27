Более 900 человек погибли с середины июня в Пакистане из-за наводнений. Об этом сообщает Al Jazeera English со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным ведомства, с середины июня погибли не менее 937 человек, в том числе 343 ребенка.

Отмечается, что большие участки юго-западной провинции Белуджистан остаются затопленными. Причина природного катаклизма в муссонных дождях.

Правительство Пакистана объявило в стране чрезвычайную ситуацию.