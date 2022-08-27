Самолет с представителями дипломатического корпуса совершил посадку в Международном аэропорту Физули.

В рамках визита представители дипломатического корпуса и военные атташе примут участие в конференции, посвященной работам и планам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, использованию потенциала разминирования и урбанизации в постконфликтный период, а также возможностям международного сотрудничества в целом.

В первый день визита, 26 августа, на освобожденные от оккупации территории прибыли дипломаты, аккредитованные в Азербайджане на нерезидентской основе, а сегодня начинается визит дипломатов на резидентной основе.

В поездке принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.