Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с французским телеканалом LCI обвинил Украину в гибели людей в ходе «спецоперации».

Медведев заявил, что жертвы среди мирного населения являются следствием безобразной преступной политики Киева. «Ведь именно они [украинские власти] прикрываются своими гражданами как щитом, располагают эти самые РСЗО HIMARS прямо в расположении школ и детских садов. То есть они как раз и вызывают гибель людей в тех случаях, когда они размещают оружие на своей территории», — отметил он.

Политик добавил, что Россия не начала бы «спецоперацию», если бы власти Украины восемь лет «не преследовали собственное население в Донецке и в Луганске», а также если бы НАТО не провоцировала «североатлантические устремления» Киева. «Если бы украинское руководство набралось мужества и признало реалии (…), если бы не было со стороны Украины заявления о том, что необходимо восстановить ядерный потенциал — наверное, эта военная кампания не началась бы. Если бы были продолжены все переговоры так, как мы об этом и говорили», — отметил он.