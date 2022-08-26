Россия проводит «специальную военную операцию» в Украине по щадящему сценарию, когда российские военные и силы т.н. «Донецкой и Луганской народных республик» действуют только в отношении украинских военных. Более жесткий сценарий позволил бы завершить кампанию быстрее, но Москва не пошла на это из гуманистических соображений.

Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью программе Дариуса Рошбена на французском телеканале LCI.

Медведев назвал четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию государства, и пока их не наблюдается:

1. Старт ядерных ракет [противника],

2. применение [им] ядерного оружия,

3. нанесение удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием,

4.или иные действия, которые грозят существованию самого государства [РФ].

Россия сможет за себя постоять, заявил Медведев.

«У стран разное развитие, разный путь, но все-таки не следует забывать, что Россия имеет тысячелетнюю историю, является постоянным членом Совета Безопасности [ООН] и имеет крупнейший ядерный потенциал в мире. Поэтому, я уверен, что мы за себя постоять сможем», — сказал он.

Он счел «довольно сомнительными» параллели между российскими перспективами и судьбами бывших лидеров Ирака, Югославии и Ливии — Саддама Хусейна, Слободана Милошевича, а также их отношением к демократии. «Никто из нас (властей РФ — прим.) никогда не говорил, что демократия — это плохая система», — сказал Медведев.

Он отметил, что либеральная демократия не является конечной точкой развития человечества по Фрэнсису Фукуяме. «И мы в этом с вами убедились. Если бы она была вот именно таковой, то уже давным-давно во всех странах она бы воцарилась и создала благоденствие», — сказал зампред Совбеза. Политик призвал в связи с этим «посмотреть на плоды внедрения этой модели и в Ливии, и в Сирии, и в целом ряде других стран, которые пытались перекраивать на западный манер».