До осени досточтимого 2020 года на различных международных конференциях и слушаниях представители стран-посредниц ужом извивались, дабы убедить посланцев Азербайджана, что силового решения межгосударственной проблемы не существует. В наращивании фальшивой примиренческой дипломатии исподтишка участвовали армянские пропагандисты, которые вели себя победоносно и непоколебимо.

С их подачи до внимания азербайджанской стороны доводился аргумент, согласно которого Баку-де при удачном для себя стечении обстоятельств сможет рассчитывать на возвращение только пяти оккупированных районов. «Про Лачын и Кальбаджар азербайджанцам лучше забыть», — так звучала квинтэссенция армянских выкладок, которая больно напоминала сон разума, рождающий чудовища.

На своем примере низложенный агрессор пережил этот эффект. Роковая ошибка и Еревана, и мирового армянства оказалась в том, что они скопом просчитались в оценке дипломатии Ильхама Алиева –– ее мобильность и изобретательность поистине стали знаком времени и показали уникальную версию искусства возможного.

С первых дней на посту лидера нации президент уверенно заявил: «Мы вернем наши земли, и пусть никто не думает, что мы не в состоянии этого добиться». Азербайджан осенью 2020 года одержал великую победу, и теперь продолжает победный марш.

Без единого выстрела город Лачын, села Забух и Сус вернулись в родную гавань. Национальный триколор реет над исконными азербайджанскими очагами, демонстрируя миру не только силу и мощь нации-победительницы, но и добрую волю народа, который без малого тридцать лет предлагал агрессору мирный бескровный план разрешения межгосударственного спора.

Несговорчивость и ставка на деструкцию вышли боком тем, кто разучился слышать конструктивное и видеть очевидное.

Не зря президент Ильхам Алиев говорил, что знает что, как и когда предпринимать, как распутывать тугие узлы. Его слова всегда совпадали с действиями, он всегда добивался поставленных целей, и этого невозможно было не заметить.

Только глупцы и фанфароны путаются в дебрях собственной близорукости, не замечая особенностей происходящего вокруг. А ведь азербайджанский лидер предупреждал и предостерегал агрессора, давал ему знать, что он уязвим, и не устоит перед мощью Азербайджана. Но возмутитель спокойствия слышал только себя, предаваясь самоуверенности.

Без конца бряцая оружием, Армения вела себя не только недостойно, но и вызывающе, словно ее военную мощь невозможно преодолеть. Но она доигралась, воссоздав ложный образ монстра.

Азербайджан же поступательно строил экономику, стабильно повышал национальный ВВП, создавал новую и более современную армию, наконец, расширял возможности дипломатических прорывов во внешней среде, развеивая мифы армянской пропаганды. Баку успешно выкладывался в обширной программе интеграции, расширяя круг партнеров.

Три кита, на которых уверенно держится азербайджанское государство, сотворили настоящее чудо. Речь о поступательно растущей экономике, сильной армии и успешной внешней политике, которую формирует лидер страны.

Уверенно предвосхищая вызовы еще не наступивших времен, президент Алиев на деле искусно оперирует инструментарием тонкой дипломатии, которая вобрала в себя все атрибуты мягкой, жесткой и умной силы.

Страна являет миру универсальную модель успеха, и это признают ведущие политики, государственные деятели, именитые политтехнологи и эксперты, замечая, что Ильхам Алиев никого не копирует в государственном управлении, выводит свои парадигмы развития, полагаясь на собственную концепцию.

Армянам не привыкать искусству нытья, они даже вывели свою, особую культуру жалобничества, и с ее помощью добивались жалких преференций от сердобольных сил. Любимое оружие снова было пущено в дело, чтобы предотвратить возвращение Лачына и двух сел.

Подняли плач, хотя все должно было свершиться в соответствии с предписаниями трехсторонних заявлений. Но почему они до последнего верили в свое чудо, ведь, Лачын всегда было обителью азербайджанцев?

Значение города, его месторасположение трудно переоценить: он по своему назначению является важным пунктом на пересечении региональных коммуникаций, и в определенном смысле является таким же стратегическим пунктом, как Шуша.

Убравшись из города Шуша, лелеяли мечту отстоять Лачын, как альтернативу в спектре своих захватнических планов.

Но шансов, даже призрачных для осуществления больных намерений, нет и не может быть. План Ильхама Алиева по возвращению последних очагов, на которых бесчинствовали варвары, подлежал всецелой реализации. Альтернативная дорога в обход Лачына построена в кратчайшие сроки, и теперь все вернулось на круги своя, чужеземцы более не топчут азербайджанские земли.

Теперь-то армяне должны понять, что никаких шансов на переформатирование положения в соответствии с их химерическими видениями не будет. Успешный спурт азербайджанской дипломатии начисто перечеркнул планы поверженного агрессора, и дело остается за малым — выводом армянских незаконных вооруженных формирований из Карабаха, что просто неизбежно.

Редакция Minval.az