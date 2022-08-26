После убийства Дарьи Дугиной в администрации президента РФ усилили досмотр автомобилей, сообщает Baza.

Издание без ссылок на источники пишет, что теперь у всех машин, въезжающих на территорию АП, проверяют днище и багажник. На это может уйти до двух минут. Водителя заставляют выйти из салона.

«Машины руководящего состава не исключение»», — утверждает издание. По его данным, в другие государственные учреждения также направили распоряжение усилить меры контроля.

Машину, в которой ехала Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина — взорвали 20 августа в Подмосковье. Она погибла на месте. В ФСБ заявляли, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины. Киев это отрицает.