Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении обвинений главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как утверждают в СБУ, были собраны «безоговорочные доказательства военных преступлений», к которым причастен Кадыров, а также заместитель начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Чеченской республике Даниил Мартынов и командир тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-кавказского округа войск Национальной гвардии РФ Хусейн Межидов.