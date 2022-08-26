Парламент Японии намерен одобрить самое большое увеличение расходов на оборону страны со времен Второй мировой войны, пишет агентство Bloomberg. Таким образом Токио станет одним из мировых лидеров по объему военных трат.

В настоящий момент оборонный бюджет Японии составляет около 5,4 трлн японских йен ($39,5 млрд). Правительство японского премьера Фумио Кисиды выступает за двукратное увеличение этой суммы в течение пяти лет. Если Японии удастся выйти на эти показатели, страна будет уступать только США и КНР по объемам военных расходов.

Желание японского правительства увеличить расходы на оборону связано сразу с несколькими факторами, пишет Bloomberg. Во-первых, Токио всерьез озабочен напряженной обстановкой вокруг кризиса между Китаем и Тайванем, а также участившимися ракетными испытаниями со стороны Северной Кореи. Кроме того, японские власти ищут способы увеличить численность Сил самообороны Японии, а также повысить зарплаты военнослужащим.

Япония последовательно увеличивает расходы на оборону с 2012 года, когда к власти в стране во второй раз пришел ныне покойный Синдзо Абэ. Политик считался сторонником изменений в конституцию страны, которые позволили бы Токио вновь иметь полноценную армию.