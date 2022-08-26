«Участки, где произошел пожар, будут помечены на карте, и в течение осеннего лесопосадочного сезона будут проводиться поэтапные лесовосстановительные мероприятия», — сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев в ходе пресс-конференции в связи с пожарами, произошедшими на территории Азербайджанской Республики в августе 2022 года.

Ф. Алиев так же заявил, что на первом этапе на месте сгоревших деревьев будут посеяны семена, соответствующие климатическим условиям местности и видам деревьев в этой местности, посажены саженцы:

«Радует, что не весь лесной покров был уничтожен. Мониторинг выгоревших территорий продолжается, после его завершения начнутся лесовосстановительные мероприятия».

Замминистра добавил, что МЭПР при технической поддержке представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане подготовило Национальную лесную программу. Программа охватывает 2022-2030 годы и по согласованию с соответствующими структурами представлена на рассмотрение.