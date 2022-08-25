Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвонились. До этого времени лидеры двух государств проводили телефонный разговор 15 июня.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

Зеленский написал, что провел прекрасный разговор с президентом США Джо Байденом.

«Поблагодарил за непреклонную поддержку США украинского народа — в сфере безопасности и финансов. Мы обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления», — написал он.