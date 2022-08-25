Существует всего «полтора» реальных сценария окончания «специальной операции» в Украине. Такое мнение в своем telegram-канале высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Аналитики всех мастей упражняются в предварительных прогнозах по украинскому конфликту. Сценариев всего полтора. Первое — достижение всех целей СВО и недвусмысленное достижение ее итогов в Киеве. Второй — военный переворот в Украине, а уже после прихода итогов спецоперации. Вот и все варианты», — написал Медведев.