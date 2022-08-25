В Минобороны России подтвердили нанесение ракетного удара в районе Миргорода Полтавской области. Утверждают, что в результате него поразили 5 боевых самолётов ВСУ.
Также в МО РФ заявили, что в ходе вчерашнего ракетного удара из ОТРК «Искандер» по станции Чаплино было убито «свыше 200 украинских военнослужащих резерва и уничтожено 10 единиц военной техники».
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что на станции Чаплино погибли 25 человек, двое из которых — дети.
Русские войска-фашисты вписывают себя в учебники мировой истории, как варвары и убийцы. Кто-то рассказывает, что даже фашисты не разрушили Харьков так, как это уже сделали русские войска-захватчики. Слава Украине!
Героям Слава!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Прежде чем, обвинять русских, посмотрите в зеркало???
В зеркало надо смотреться таким, как вы, сторонникам фашизма и убийц детей и мирного населения «братской» Украины. Не позорьтесь здесь своим бредом. Большинство населения Азербайджана презирает русский фашизм и тех, кто устроил эту бойню в соседней стране. Русские поддерживали и армянский фашизм, и только братская Турция помогла нам сломать хребет русско-армянскому фашизму.
Мы уже смотрели в зеркало 20 января 1990 года и в Ходжалах когда русские десантники вместе с саркисом и кочерышкой выкалывали глаза азербайджанским детям. С ними по варварствву могутт поспорить только сербы и армяне!🇺🇦🇦🇿🇺🇦🇦🇿🇺🇦🇦🇿🇺🇦🇦🇿🇺🇦🇦🇿🇺🇦🇦🇿🇺🇦🇦🇿🇺🇦🇦🇿🇺🇦🇦🇿
Уже почти 30 лет советовали смотреть в зеркало нашим соседям(армянам), не послушались, ну и допрыгались. Так будет с каждым кто оккупирует чужие земли и имущество.