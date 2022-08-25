В Минобороны России подтвердили нанесение ракетного удара в районе Миргорода Полтавской области. Утверждают, что в результате него поразили 5 боевых самолётов ВСУ.

Также в МО РФ заявили, что в ходе вчерашнего ракетного удара из ОТРК «Искандер» по станции Чаплино было убито «свыше 200 украинских военнослужащих резерва и уничтожено 10 единиц военной техники».

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что на станции Чаплино погибли 25 человек, двое из которых — дети.