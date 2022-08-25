Неизвестные совершили подрыв железнодорожного полотна в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Повреждение рельсов было замечено утром 24 августа сотрудником железной дороги на участке перегона Клюква — Курск, где под рельсом образовалась воронка и небольшой скол. Согласно предположениям прибывшим на место следователей, железную дорогу пытались подорвать самодельным взрывным устройством весом около 400 грамм.

Уточняется, что движение поездов на поврежденном участке не было остановлено, однако скорость их движения снизили, поскольку повреждения не носят критический характер.

Отмечается, что попытка подрыва железной дороги в Курской области уже совершалась 16 августа в районе 14-го километра перегона Льгов — Локинская. По мнению сотрудников правоохранительных органов, под пути заложили взрывчатку весом 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

10 августа также было замечено повреждение рельсов на 28-м километре железной дороги Льгов — Суджа.