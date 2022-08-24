Президент США Джо Байден позвонит в четверг украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы рассказать ему о ходе оказания Вашингтоном военной помощи Киеву. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Завтра президент [США Джо Байден] позвонит президенту Зеленскому и сообщит ему последние данные относительно помощи Соединенных Штатов в сфере безопасности», — сказал он.

Планов поездки Байдена в Киев в настоящее время нет.

На производство некоторых видов оружия из нового пакета военной помощи США Украине потребуется время, добавили в Белом доме.