Визит в Азербайджан президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, без сомнения, станут «поворотной точкой» в развитии двусторонних отношений.

Главы государств подписали целый ряд документов. Подробного разбора и анализа достоин каждый из них. Но эксперты и дипломаты выводят на первый пункт Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой. Вряд ли имеет смысл напоминать, что союзническое взаимодействие предусматривает уже другой уровень взаимных обязательств и взаимной поддержки, в том числе и в случае реальных угроз независимости и территориальной целостности государств. Выступая на совместном брифинге, президент Казахстана заявил: «Казахстан и Азербайджан — близкие друг другу государства, мы стратегические партнеры, союзники». А Токаев, напомним, слишком опытный дипломат, чтобы выдавать намерения за свершившийся факт.

Более того, у Азербайджана и Казахстана уже солидная предыстория стратегического сотрудничества. В Нур-Султане не раз поддерживали нашу страну в самом критическом для Азербайджана вопросе — в армяно-азербайджанском конфликте, в том числе и на таких «площадках», как ОДКБ и ЕАЭС, куда наша страна не входит.

Теперь же Азербайджан и Казахстан развивают сотрудничество, что еще раз было подтверждено в ходе визита, еще и в рамках Организации Тюркских государств. Где Азербайджан для Казахстана — еще и дорога в Турцию.

Баку и Нур-Султан подписали целый пакет документов, касающихся, если угодно, экономической конкретики. Это и «Цифровой шёлковый путь», и сотрудничество в сфере логистики, и многое другое. Железнодорожники двух стран подписали свой меморандум о сотрудничестве еще до визита президента РК. Такой экономический «пакет» уже требует политической воли.

Есть здесь и еще одна сторона вопроса. Еще накануне визита в экспертных кругах заговорили о возможности экспорта через Азербайджан казахстанской нефти.

А здесь нужны подробности. Если главный экспортный трубопровод Азербайджана заканчивается в турецком Джейхане, то казахстанская «труба» — КТК, или «Каспийский трубопроводный консорциум» — идёт в Новороссийск. Где в последние месяцы регулярно возникают «проблемы». Сначала, по официальной версии, терминалы КТК повредил шторм. Прокачку нефти пришлось снижать, что нанесло Казахстану солидный экономический ущерб. Теперь повреждения от шторма как бы ликвидированы, но возникли трещины в подводных объектах. И все эти напасти посыпались на терминалы КТК как раз после того, как президент Казахстана отказался признавать независимость «ЛДНР», а в Нур-Султане заговорили о готовности заместить на европейском рынке российскую нефть.

Возможно, это еще не исчерпывающие доказательства для суда, что все «проблемы» на терминалах КТК возникли потому, что Москва таким образом «воспитывает» Нур-Султан. Но в том, что ситуация выглядит очень подозрительно, сомнений нет. И в результате Россия сама толкает Казахстан к поиску альтернативных маршрутов экспорта нефти, где Азербайджан — главный кандидат. Эти события не просто подтвердили мудрость и дальновидность руководства Азербайджана, тех реший, благодаря которым Азербайджан избавлен от «трубопроводной зависимости». Наличие у Азербайджана независимой трубопроводной системы меняет ситуацию и на восточном побережье Каспийского моря.

Официального ответа, пойдёт ли через Азербайджан казахстанская нефть, как бы не прозвучало. Но договоренности в сфере логистики дают здесь изрядную пищу для размышлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: «Конечно, большие планы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. И в Казахстане, и в Азербайджане предприняты своевременные действия по созданию этой инфраструктуры. Сейчас речь идет об увеличении объема грузопотока между нашими странами, увеличении транзитного потенциала наших стран. Соответствующие органы уже определенное время активно взаимодействуют в этом направлении.

Уверен, что также дадим толчок развитию торгово-экономических отношений».

Наконец, примечательна и общая атмосфера переговоров. Как отметили наблюдатели, президент Казахстана поздравил Азербайджан с победой в 44-дневной войне и особо подчеркнул: «Хотел бы особо отметить, что, победоносно восстановив территориальную целостность в соответствии с Уставом и резолюциями Совета безопасности Организации Объединенных Наций, Азербайджан вступил в новую эпоху своего развития. И в этом огромная личная заслуга лидера Азербайджана — президента нашей братской страны Ильхама Гейдар оглу Алиева». Поддержка Азербайджана проявляется не только на словах. В Физулинском районе Казахстан будет строить детский центр. А города Шуша и Туркестан становятся побратимами.

В армянской информационной сфере эти заявления Токаева вызвали настоящую истерику. ТГ-каналы, близкие к верхушке ханкендинских сепаратистов бьется в истерике: «Напомним, что Армения и Казахстан являются членами одного военно-политического союза». А «инфопомойки», близкие к окружению Никола Пашиняна, снабдили слова Токаева о победе Азербайджана плакатиком в честь 30-летия ОДКБ. Куда входят Казахстан и Армения, а Азербайджан не входит.

Но теперь Баку и Нур-Султан официально становятся союзниками, и этот союз подтверждается и на словах, и на деле. Причем именно на том направлении, где это конкретно затрагивает Армению и ее агрессию против Азербайджана. Такая несомненная «гостевая победа» в дипломатии дорогого стоит.

А Армении приходится в очередной раз глотать пилюлю. На сей раз— на казахстанском треке.

Нурани, обозреватель