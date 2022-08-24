Многие мировые нефтетрейдеры и банки разорвали деловые связи с индийской нефтеперерабатывающей компанией Nayara Energy, дочерней компанией «Роснефти», пишет Reuters со ссылкой на источники. Компании по всему миру испугались риска вторичных санкций, так в отношении «Роснефти» действуют западные ограничения.

Хотя самой Nayara санкции не коснулись, российский энергетический гигант владеет около 49 процентами индийской компании, второго по величине частного нефтеперерабатывающего предприятия страны. Еще 49,13 процента принадлежит Kesani Enterprises — консорциуму, возглавляемому сингапурской Trafigura Group и российской инвестиционной группой UCP.

Большинство трейдеров, включая гигантов Vitol и Glencore, а также производители из Канады, Латинской Америки и Европы, отказались напрямую продавать нефть индийскому концерну. Среди нефтяных компаний, отвернувшихся от Nayara, источники назвали Phillips 66, Occidental Petroleum, Cepsa, Equinor, Gunvor, Koch, Petrogal, Respsol, Shell, Suncor Energy, Ecopetrol и TotalEnergies. Заключать сделки с индийской компании отказались и крупнейшие банки — Citigroup, Morgan Stanley, BNP Paribas, JPMorgan, Engie, а также ключевые банковские подразделения Mitsubishi и Mitsui.

Теперь, по словам собеседников издания, Nayara зависит от государственных нефтепроизводителей из стран Ближнего Востока, китайских трейдеров, поставщиков российской нефти, а также местных производителей. Компания перерабатывает нефть на заводе Vadinar мощностью 400 тысяч баррелей в день в западном штате Гуджарат. Nayara отвечает за восемь процентов мощностей нефтепереработки Индии.

После начала военных действий на Украине индийская компания стала одним из ключевых покупателей российской нефти — она приобретала с большой скидкой сырье, которое стали избегать западные компании. Благодаря увеличению объемов закупки российской нефти Nayara нарастила квартальную прибыль до рекордных 446 миллионов долларов в апреле-июне.