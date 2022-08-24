В Казахстане считают президента Ильхама Алиева выдающимся государственным деятелем, личностью, которая привела Азербайджан к исторической Победе, уважают его.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вручая президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву высший орден «Алтын Қыран» – «Золотой Орел».

Президент Казахстана сказал: «Сегодня я с большим удовольствием нахожусь в вашей стране с официальным визитом. У нас была очень продуктивная встреча в ограниченном количестве. В программу моего визита входит также церемония награждения Вас высшим орденом Республики Казахстан «Алтын Қыран» – «Золотой Орел». В Казахстане вас знают, почитают и уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который привел Азербайджан к исторической Победе и восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности».

Подчеркнув, что президент Ильхам Алиев внес большой вклад в развитие многостороннего, многопланового сотрудничества между нашими странами, Президент Казахстана сказал, что вручает главе нашего государства орден «Алтын Қыран» в знак уважения от имени всего казахстанского народа.