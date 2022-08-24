«В настоящее время Россия находится в очень уязвимом положении».

Об этом в программе «Today» на радио BBC 4 заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Перед тем, как приехать сюда сегодня утром, я поговорил с руководителями нашей разведывательной службы, продвижение российских войск в течение недели можно измерять не в милях, а в метрах», — сказал британский министр.

Министр обороны Великобритании заявил, что сегодня российские войска испытывают трудности с продвижением, «что создает резкий контраст с трехдневной спецоперацией, о начале которой было объявлено шесть месяцев назад».

«Исходя из наших наблюдений – с учетом погибших, раненых и дезертиров – мы считаем, что российские потери составляют более 80 000 человек. По сравнению с 15 000 солдат, которые они потеряли в Афганистане за десять лет, это 80 000 солдат за шесть месяцев в Украине. Я думаю, что сейчас Россия находится в очень уязвимом положении», — сказал министр обороны.

На вопрос, способна ли Украина вернуть территории, которые все еще контролируются Россией, министр ответил: «Думаю, что Украина постепенно приближается к этому. Прежде всего, Украина проявляет в этом процессе элемент энтузиазма, который мы считаем важным в сфере обороны. Настрой у ВСУ гораздо выше, чем у российских военных, и здесь нельзя не упомянуть также о плохо подготовленных подразделениях», — подчеркнул он.