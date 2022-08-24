Президент Украины Владимир Зеленский в самом начале спецоперации России был не против подать в отставку или покинуть Киев, если бы это помогло прекратить боевые действия, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на самого Зеленского, украинских и западных чиновников.

«Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну», — говорил, как отмечает издание, украинский президент западным официальным лицам.

Американские и европейские официальные лица в свою очередь сообщали Зеленскому о необходимости обеспечить «преемственность власти», а некоторые из них побуждали президента покинуть столицу.