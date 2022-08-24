В Баку на Зыхском шоссе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
По этой причине в настоящее время наблюдается затор в направлении центра.
В Баку на Зыхском шоссе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
По этой причине в настоящее время наблюдается затор в направлении центра.
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