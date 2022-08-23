Зима будет тяжелая, война в Украине с Россией идет на истощение.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг на втором саммите «Крымской платформы», который проходит в режиме онлайн, передает «Униан».

«Зима приходит. Зима будет тяжелая. И мы видим теперь, что война идет на истощение. Это борьба воли, борьба в логистике, поэтому мы должны дальше поддерживать Украину, чтобы Украина могла побеждать как суверенная независимая нация», — подчеркнул он.

При этом подчеркнул, что мощная стабильная независимая Украина — это «залог евроатлантической безопасности». Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживало Украину все 30 лет независимости, и «теперь мы вместе с Украиной и дальше будем с Украиной сколько нужно».