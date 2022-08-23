Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в МИД республики в связи с высказываниями о призыве убивать русских, ему выражен протест.
«Стараемся убить как можно больше. Чем больше мы русских убьем сейчас, тем меньше придется убивать их нашим детям», — заявил ранее Врублевский во время интервью.
На заявление отреагировали и в РФ. Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что «такое может говорить только посол террористического режима», а в СК РФ пообещали «дать оценку произошедшему».
Казахи тоже с ума посходили, даже пьяному ежику ясно, что Посол имел в виду русских солдат-агрессоров, которые сейчас на чужой территории убивают украинских детей и солдат-защитников своей родины. И правильно, если не будут уничтожать русских оккупантов, то эти оккупанты будут продолжать убивать украинских детей, что здесь не так? Все правильно и по существу.