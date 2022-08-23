Юморист Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве и поделился небольшим роликом с выступления в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). На сцену он вышел в сине-желтом костюме.

«Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!» — написал шоумен в личном блоге. В комментариях поклонники поддержали Галкина и похвалили его за выступление.

Ранее бывший продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина отреагировала на выступления Максима Галкина за рубежом. Она оставила комментарий под видео с концерта в Польше и похвалила артиста за то, что он собрал полный стадион.