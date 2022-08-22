С целью ускорения работ по тушению пожара и предотвращения его распространения на более широкую территорию, с учетом сложного рельефа местности, к тушению привлечены войска гражданской обороны МЧС, соответствующие силы Северо-Западного регионального центра и два вертолета авиационного отряда. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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На лесной территории вблизи села Киш в Шекинском районе начался пожар, сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Пожар вспыхнул на труднопроходимой, гористой территории, поэтому возникли проблемы по привлечению техники.

В тушении пожара, в основном, используется ручной труд.

«В настоящее время в тушении пожара участвуют до 100 сотрудников местных структур МЭПР и представители Госслужбы пожарной охраны МЧС», — сказала И.Ибрагимова.