Обнародован прогноз погоды на 23 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем-33-36° тепла, в Баку ночью-21-23° тепла, днем-33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит ночью 50-55 %, днем-30-35%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 33-38°, в горах ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла.

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