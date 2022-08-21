При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства здравоохранения Азербайджана украинские дети пройдут курс реабилитации в Баку, сообщает АПА.

21 августа в Баку прибыли 28 детей в возрасте 7-17 лет, оставшихся без попечения родителей, и сопровождающих их четыре контролера.

Детей встретили в аэропорту и на специально выделенных автобусах отвезли в санаторно-курортный реабилитационный центр Министерства Здравоохранения. Здесь в течение 21 дня детям будут оказываться психологические, а при необходимости и медицинские реабилитационные услуги.

Для детей также подготовлена культурная программа. В программе — знакомство с достопримечательностями столицы, в том числе экскурсии в Центр Гейдара Алиева, Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, Ичеришехер, корабль-музей «Сураханы», Атешгях, Государственный историко-этнографический заповедник «Гала» и другие исторические памятники и музеи.