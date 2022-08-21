Самолет авиакомпании «Meraj Airlines», следовавший из Тегерана в Тебриз, совершил аварийную посадку в аэропорту «Мехрабад» из-за задымления и неприятного запаха в салоне, сообщает тегеранское бюро АПА.

Самолет вернулся в аэропорт «Мехрабад» через полчаса после взлета.

Один из пассажиров рассказал, что после взлета самолета в салоне было много дыма, пассажиры едва могли дышать и пилоту пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту «Мехрабад».

Он также сообщил, что некоторые пассажиры страдали от одышки и к месту происшествия были вызваны автомобили скорой помощи.

В авиакомпании «Meraj Airlines» никак не прокомментировали случившееся.

Причины происшествия расследуются.