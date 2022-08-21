Самолет авиакомпании «Meraj Airlines», следовавший из Тегерана в Тебриз, совершил аварийную посадку в аэропорту «Мехрабад» из-за задымления и неприятного запаха в салоне, сообщает тегеранское бюро АПА.
Самолет вернулся в аэропорт «Мехрабад» через полчаса после взлета.
Один из пассажиров рассказал, что после взлета самолета в салоне было много дыма, пассажиры едва могли дышать и пилоту пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту «Мехрабад».
Он также сообщил, что некоторые пассажиры страдали от одышки и к месту происшествия были вызваны автомобили скорой помощи.
В авиакомпании «Meraj Airlines» никак не прокомментировали случившееся.
Причины происшествия расследуются.
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