«Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Сербией».

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана в Twitter по случаю 25-летия установления дипломатических отношений с Сербией.

«Сегодня исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Сербией. По этому случаю передаем наилучшие пожелания правительству и народу Республики Сербия. Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Сербией», — говорится в посте.